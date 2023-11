ATP Metz, Fabio Fognini: 26 o 36? Dura lezione a Sonego con un tennis sontuoso: è in semifinale!

Trentasei anni e non sentirli. Un sontuoso Fabio Fognini domina il derby azzurro contro Lorenzo Sonego e si regala una fantastica semifinale nel torneo ATP di Metz. Una prestazione semplicemente clamorosa quella del nativo di Arma di Taggia, che supera il connazionale con il punteggio di 6-1 6-2 in poco più di un’ora e un quarto di gioco. Una vittoria davvero netta nel punteggio, con Fognini che ha giocato in maniera stellare, lanciando forse un chiaro segnale al capitano di Coppa Davis Filippo Volandri.

Fognini torna a giocare una semifinale nel massimo circuito oltre un anno dopo l’ultima volta (aprile 2022 a Belgrado contro Rublev). Il ligure è stato semplicemente clamoroso, ottenendo l’81% dei punti quando ha servito la prima. Dall’altra parte sicuramente una prestazione negativa di un Sonego che ha faticato tantissimo al servizio (53% con la prima e 38% con la seconda).

Il primo set è un monologo di Fognini, che gioca benissimo e strappa addirittura a zero il servizio al connazionale nel quarto gioco. Sonego non riesce davvero a fermare il ligure, che ottiene un altro break nel sesto game. Il set si chiude agevolmente in favore di Fabio per 6-1.

Il copione della partita non cambia ed in avvio di secondo set Fognini si procura tre palle break e sulla terza arriva l’errore di dritto del piemontese. Fognini tiene un livello di gioco altissimo e comanda completamente gli scambi da fondo, contro un Sonego che comunque non molla, ma non riesce a contenere il ligure. Altro break nel settimo gioco e set che vola sul 6-2 per Fognini.

Adesso il nativo di Arma di Taggia se la vedrà con il francese Ugo Humbert. Servirà un’altra partita perfetta il trentaseienne, che a questo punto vuole continuare a sognare e provare a raggiungere una finale che manca addirittura dal 2019 a Montecarlo, nel giorno dell’indimenticabile primo ed unico trionfo in un Masters 1000.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it