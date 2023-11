ATP Metz 2023: a Herbert e Barrere i primi turni di debutto del torneo

Due match di primo turno aprono l’ATP 250 di Metz, uno dei due ultimi della stagione prima che le ATP Finals riuniscano i migliori otto del 2023 al Pala Alpitour di Torino. Oltre a questi, si sono chiusi i confronti di qualificazione, ma il focus principale resta chiaramente sul main draw.

Era passato dalle qualificazioni fino ai quarti di finale al recentissimo Challenger di Bergamo: Pierre-Hugues Herbert, con la persistente voglia dei suoi 32 anni, dimostra che ancora è pronto a mettere in campo un tennis ben più che valido. A cadere è il suo connazionale Arthur Cazaux per 7-6(7) 6-4 nella sfida tra wild card. Prossimo step: Alex de Minaur, e c’è da attendersi spettacolo di diversità con l’australiano.

Già alla domenica cade la testa di serie numero 7: il tedesco Yannick Hanfmann, infatti, deve cedere al padrone di casa Gregoire Barrere, che mette sul tabellone un punteggio quasi identico a quello sviluppatosi poco tempo prima, 7-6(5) 6-4.

Nella giornata di domani debutterà Lorenzo Sonego, che andrà in campo alle 14:00 contro l’americano Marcos Giron. Dalle qualificazioni sono passati tre francesi: Harold Mayot, Calvin Hemery e Mathias Bourgue, che hanno portato a 11 i transalpini al via (già diventati peraltro 10). Sono 11 anche per via dell’ingresso da lucky loser di Matteo Martineau. Il quarto qualificato, l’eccezione all’onda di casa, il giordano Abdullah Shelbayh.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it