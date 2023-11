Chi affronterà Sonego al prossimo turno a Metz? Un emergente giordano o un estroso francese

Lorenzo Sonego non stecca al debutto e supera il primo turno all’ATP 250 di Metz 2023, sconfiggendo in rimonta l’insidioso americano Marcos Giron per 2-6 6-3 7-6 dopo due ore e un quarto di battaglia. Il giocatore torinese conferma dunque il suo ottimo feeling con il torneo transalpino, dopo essersi imposto nell’ultima edizione dell’evento andata in scena a settembre nel 2022.

L’azzurro, n.6 del seeding, si appresta ad affrontare un giorno di riposo in attesa di sfidare agli ottavi il vincente del match di primo turno tra Hugo Gaston ed il qualificato giordano Abedallah Shelbayh. Quest’ultimo è un 19enne emergente, ormai alle porte della top200, ma ancora con pochissima esperienza nel massimo circuito del tennis globale.

Discorso diverso per il francese Gaston, capace di raggiungere la 58ma posizione come best ranking nel 2022 con un gioco a tratti brillante ma estremamente discontinuo. Il padrone di casa, classe 2000, è attualmente 83° al mondo e punta ad un bel risultato sui campi veloci indoor di Metz per proiettarsi con fiducia alla prossima stagione. Sono ben tre gli scontri diretti tra Hugo e Sonny, tutti a favore del nostro portacolori.

In realtà solo uno di questi precedenti si è svolto sul cemento al coperto, nel 2021 a Montpellier con l’affermazione di Sonego per 6-3 6-7 6-1. Successivamente i due si sono incrociati nuovamente in Australia ad inizio 2022 nell’ATP 250 di Sydney (3-6 6-3 7-5) e soprattutto al secondo turno di Wimbledon sempre l’anno scorso (7-6 6-4 6-4).

