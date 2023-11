Tennis, Puppo: “Sinner potrà fare due partite serali a Torino, non tre”; Monaco: “Rublev sottovalutato”

Nuova puntata di Tennis Mania condotta da Dario Puppo sul canale YouTube di OA Sport. In apertura di puntata Paolo Canè ha analizzato la situazione tra Vincenzo Santopadre e Matteo Berrettini, confermando che l’allenatore del tennista romano non ha intenzione di cambiare pagina in breve tempo e si prenderà un po’ di tempo, dopo aver concluso il proprio rapporto lavorativo con il nostro portacolori, dopo gli ultimi due anni particolarmente travagliati.

Guido Monaco, sempre sull’argomento, ha aggiunto che: “Di Berrettini, tra un infortunio e un gossip, si è parlato poco dal punto di vista tennistico. Quelle ricostruzioni a volte parziali evidentemente hanno sottolineato un distacco tra i due. Gli ultimi mesi non sono stati impeccabili al netto delle varie sfortune”.

Il secondo argomento all’ordine del giorno sono state le WTA Finals, criticate particolarmente dal punto di vista della gestione per colpa del meteo. La pioggia ha rovinato spesso i piani a Cancun, con le giocatrici che si stanno giocando torneo e prima posizione mondiale tra mille difficoltà. Guido Monaco prova a fare una ipotesi per risolvere la situazione: “Perchè non si uniscono le Finals maschili e femminili? In questo modo il torneo avrebbe più senso e risonanza e non ultimo, anche il pubblico se ne potrebbe giovare con più incontri di valore”.

Nella seconda parte della puntata si è passati a parlare del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con Novak Djokovic come grande protagonista. Dario Puppo parte dai numeri: “82.2% di vittorie nei Masters 1000, va a caccia del 40° titolo e centra le 50 vittorie stagionali. Quest’anno gioca solo tornei di questa caratura e Slam. La cosa più incredibile è stata che ieri (sabato, ndr) doveva vincere Rublev, come ha ammesso Djokovic, ma ha comunque vinto sempre lui”.

Paolo Canè dice la sua sul fuoriclasse serbo: “Nei momenti difficili riesce sempre a caricarsi. Quest’anno non ha giocato tantissimo, ma se trova condizione fisica, anche se fa maratone, vince. Arriva a Torino carico come un anno fa”. Gli fa eco Guido Monaco in direzione ATP Finals: “La forbice si assottiglia pensando a chi potrà vincere perchè siamo a fine stagione, perchè il livello è altissimo e non è scontato nulla. Nole è 10 spanne sopra tutti, ma a livello fisico, dopo settimane di stop, non sarà facile”.

Passando alle ATP Finals, Dario Puppo parte da Jannik Sinner: “Vediamo in quale girone capiterà Sinner per capire anche l’ordine di gioco dopo le polemiche di Parigi-Bercy. Due match serali sono probabili, tre non si potrà. Rublev potrebbe essere una realtà per arrivare in semifinale”.

Guido Monaco punta l’attenzione proprio sul giocatore russo: “Rublev lo sottovalutiamo un po’ troppo ma è un giocatore a cui manca poco per arrivare lassù, gli mancano alcuni dettagli di gioco ma ha migliorato servizio e seconda palla. Non ha punti deboli, ha un dritto devastante, può crescere nel gioco a rete”.

