ATP Finals, perché se Hurkacz vince un set con Djokovic regalerebbe la qualificazione a Sinner

Si profila un’ultima giornata di fuoco per il gruppo verde alle ATP Finals di Torino 2023, con tre giocatori ancora pienamente in lotta per la qualificazione in semifinale. Jannik Sinner parte da una situazione di vantaggio, dopo aver vinto i primi due incontri del round robin, mentre Novak Djokovic e Holger Rune sono appaiati al momento in seconda posizione con un bilancio di 1-1.

Fuori dai giochi Stefanos Tsitsipas, che ha dato forfait per problemi alla schiena dopo tre game nel primo match di ieri, al suo posto subentra la riserva Hubert Hurkacz in vista dell’ultimo turno del raggruppamento. Il polacco è già aritmeticamente eliminato e non ha chance di accedere alla fase a eliminazione diretta, ma la sua prestazione contro il n.1 al mondo condizionerà pesantemente l’esito del Green Group.

Già perché la vittoria di un singolo set da parte di “Hubi” regalerebbe automaticamente la qualificazione al suo amico Sinner ancor prima di scendere in campo contro Rune nella sessione serale e porterebbe Nole ad un passo da una clamorosa eliminazione nella fase a gironi. Se Djokovic non dovesse battere Hurkacz 2-0, resterebbe infatti fuori dalla Final Four con una semplice affermazione del danese su Jannik (2-1 o 2-0 non fa differenza).

Il ruolo del n.9 ATP è quindi fondamentale, perché il 36enne di Belgrado sarebbe sostanzialmente qualificato in semifinale con un successo in due set, trasformando Sinner-Rune in un vero e proprio spareggio per l’unico posto rimasto a disposizione verso le semifinali. A quel punto il beniamino locale avrebbe la necessità di vincere la partita o al massimo perdere in tre set con un differenziale limitato a livello di game (sarebbe proprio il coefficiente game a sciogliere la parità), mentre un ko per 0-2 lo estrometterebbe dal torneo.

Foto: Lapresse