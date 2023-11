ATP Finals, la vittoria di Sinner su Djokovic un possibile punto di svolta. Ora non è più inferiore a nessuno

Martedì 14 Novembre 2023 resterà per sempre una data indimenticabile per Jannik Sinner. La prima vittoria della carriera contro Novak Djokovic non si può scordare, soprattutto se arriva alle ATP Finals, in casa a Torino, davanti ad un Pala Alpitour gremito e quasi totalmente dalla parte del ragazzo nativo di San Candido. Una serata da brividi, da emozioni forti, quelle che l’altoatesino ha fatto vivere a tutti i tifosi presenti al palazzetto e a chi lo stava seguendo da lontano.

Una vittoria che vale tantissimo anche per la carriera di Sinner, quella definita dallo stesso Jannik come la più bella finora ottenuta, anche per via dell’avversario, del contesto e del palcoscenico. Un successo che diventa un possibile punto di svolta nella carriera di Sinner, che adesso ha veramente battuto tutti gli avversari che gli stanno davanti in classifica e dai quali non si deve assolutamente più sentire inferiore.

Prima era stato Alcaraz, poi Medvedev e adesso Djokovic. Battere il serbo dopo oltre tre di gioco rende l’impresa quasi doppia, la innalza ulteriormente nella sua grandezza, anche perchè questo Djokovic sembrava realmente imbattibile, soprattutto in questi contesti, dopo aver recuperato un break di svantaggio e soprattutto al tie-break decisivo. Il serbo non perdeva da 19 partite consecutive e l’ultima sconfitta era arrivata nella finale di Wimbledon, altro dato che aumenta ulteriormente la grandezza del successo di Sinner.

Questa vittoria va anche a certificare tutti i progressi fatti da Sinner in questo 2023. Una maturazione tecnica, tattica ed anche fisica per l’altoatesino e proprio su quest’ultimo punto sono davvero significative le vittorie a Vienna contro Medvedev ed oggi con Djokovic. Sul cemento indoor al momento Jannik non ha davvero nulla da invidiare a nessuno e questo Sinner fa davvero sognare.

Adesso, però, arriva il difficile. Perchè dopo aver battuto Djokovic appare quasi scontato vincere anche contro Holger Rune, ma il tennis non è un semplice calcolo delle probabilità e ogni match va giocato. Quella con il danese è una sfida difficile, un ulteriore esame di maturità per Jannik, che vuole andarsi a prendere un posto nelle semifinali. Inoltre c’è da battere un altro tabù, visto che l’altoatesino non ha mai battuto Rune in carriera e dunque Torino è pronta a vivere nuovamente una notte speciale.

FOTO: LaPresse