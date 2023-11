ATP Finals, il pubblico esulta al doppio fallo di Djokovic: la risposta del serbo

Jannik Sinner ha vinto da pochi minuti il primo set nella super sfida contro Novak Djokovic. Il tennista altoatesino si è imposto con il punteggio di 7-5, realizzando il break in un undicesimo game caratterizzato da una bella rimonta da 40-0 e soprattutto da un battibecco tra il pubblico ed il serbo.

Djokovic si è trovato, infatti, avanti per 40-0 e sembrava involato a chiudere agevolmente il game, assicurandosi almeno il tie-break nel primo set. Invece Sinner è stato bravissimo a rimontare e sul 40-40 è arrivato poi un inaspettato e clamoroso doppio fallo del serbo. Jannik ha sfruttato immediatamente l’occasione, prendendosi il break con un eccezionale rovescio incrociato.

Si diceva del battibecco tra Djokovic ed il pubblico, che non ha perso l’occasione di provocare un po’ il serbo nel momento del doppio fallo. Chiaramente i tifosi di Sinner a Torino sono in maggioranza e nel momento dell’errore con la seconda, c’è stato una forte esultanza da parte del pubblico. Djokovic non ha preso bene per niente e si è messo ad applaudire ironicamente verso gli spalti.

Sicuramente un’atmosfera incandescente quella sugli spalti a Torino. Il pubblico è ovviamente dalla parte di Sinner e sta provando a spingere l’altoatesino verso una vittoria che potrebbe anche qualificarlo direttamente alle semifinali (serve vincere due set a zero). Certamente Djokovic è talmente esperto che non si farà condizionare e spesso il numero uno del mondo ha saputo prendere ancora più forza e stimoli da queste situazioni.

FOTO: LaPresse