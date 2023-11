ATP Finals, Djokovic fatalista: “Le cose non sono più nelle mie mani”

Una vittoria che lascia tanto amaro in bocca: il serbo Novak Djokovic batte il polacco Hubert Hurkacz in tre set alle Nitto ATP Finals 2023 di tennis ed ora deve sperare che Jannik Sinner batta il danese Holger Rune questa sera per poter passare alle semifinali di sabato come secondo classificato del Gruppo Verde, incrociando così il vincitore del Gruppo Rosso, che sarà uno tra l’iberico Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.

Il serbo ne è perfettamente cosciente nelle dichiarazioni rilasciate a fine incontro a Sky Sport: “Sono contento di finire la terza partita del gruppo con la vittoria, adesso le cose non sono più nelle mie mani per qualificarmi per le semifinali, però sono contento di finire il girone così. Questo format è diverso, è l’unico torneo nel nostro sport dove puoi perdere una o due partite ed avere ancora l’opportunità di qualificarti per le semifinali“.

L’analisi del match vinto al terzo set contro Hurkacz: “Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, perché giocavo con un giocatore che ha uno dei migliori servizi del mondo, poi non aveva niente da perdere, è entrato come alternate, giocava solo una partita, ovviamente aveva tutta la motivazione, l’ho visto sin dall’inizio della partita rilassato, senza tensione, però nel terzo set ha sbagliato un paio di servizi, mi ha dato l’opportunità, io l’ho breakkato ed ho finito la partita bene. Adesso vediamo cosa succede“.

Foto: LaPresse