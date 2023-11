ATP Finals 2023, parte il girone verde: Sinner e Tsitsipas in apertura, greco in dubbio. In serata la rivincita Djokovic-Rune

Si comincia. A Torino si entra negli otto giorni più entusiasmanti della stagione tennistica, partono le ATP Finals al PalaAlpiTour. Gli otto giocatori più forti del 2023 si sfidano per un posto nell’olimpo, in un torneo che alcuni casi ha consacrato definitivamente la carriera di alcuni, per altri è stato invece il picco massimo della loro vita sportiva. Otto giorni di fuoco, e si comincia già da oggi.

Saranno Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas a dare il via alla competizione singola, in un incrocio che già si rivela cruciale nel gruppo verde vista la presenza di Novak Djokovic. L’azzurro arriva con il vento in poppa a Torino grazie ad un ottobre straordinario, con i tornei di Pechino e Vienna vinti sfatando il tabù Daniil Medvedev. Ora torna ad affrontare il greco dopo nove mesi, con cui vinse l’ultimo scontro a Rotterdam dopo quattro sconfitte in fila; ma attenzione perché negli ultimi allenamenti l’ellenico ha dato segnali di sofferenza al gomito, zona che gli ha portato tante problematiche in passato.

La chiusura di giornata è tutta per Novak Djokovic, che inizia così la sua missione: diventare l’uomo più titolato della storia delle Finals staccando Roger Federer. Il primo ostacolo tra lui ed un ulteriore record della sua ricchissima carriera è Holger Rune, nella riedizione della finale dello scorso anno; il danese non è nella stessa forma straripante del 2022, ma ha dato almeno dei segnali di ripresa negli ultimi tornei, spingendosi ai quarti a Parigi-Bercy e mettendo in difficoltà lo stesso Nole.

Non solo però i match di singolare, partirà anche il torneo di doppio. La prima coppia al mondo composta dal croato Ivan Dodig e dallo statunitense Austin Krajicek aprirà i giochi al Pala AlpiTour contro gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni, mentre a scaldare gli animi prima di Djokovic-Rune saranno i messicani Santiago Gonzalez ed il francese Edouard Roger-Vasselin che affronteranno lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Le Finals cominciano adesso: che sia una gran gioia per gli occhi di tutti gli appassionati di tennis.

Foto: LaPresse