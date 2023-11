ATP Finals 2023: Novak Djokovic vince un’epica battaglia con Rune. Martedì la sfida con Sinner

E alla fine vince sempre Novak Djokovic. Dopo una battaglia infinita e oltre tre ore di gioco di altissimo livello, il numero uno del mondo bagna il suo esordio alle ATP Finals 2023 di Torino con il successo contro Holger Rune. Finisce in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 per il campione serbo, che fa sua una partita bellissima. Rune esce dal campo sicuramente a testa altissima dopo una prestazione veramente eccellente.

Al danese non bastano 18 ace e addirittura 48 vincenti per avere la meglio del numero uno del mondo. Dall’altra parte Djokovic chiude con 39 vincenti e alla fine ha solo cinque punti in più vinti rispetto al suo avversario. Uguale anche la percentuale di punti conquistati con la prima di servizio (74%), segno di un equilibrio davvero pazzesco.

Fin dai primi game Djokovic e Rune tengono un’intensità nello scambio clamorosa. Il danese con alcune cannonate di dritto si procura due palle break nel quinto gioco, ma il serbo le annulla entrambe. Rune ne ha una terza e questa volta riesce a sfondare con il dritto, portando all’errore il numero uno del mondo. Djokovic, però, reagisce prontamente, complice anche alcuni sciagurati doppi falli di Rune, che sbaglia anche la palla corta sulla palla del controbreak. Si arriva al tie-break e se lo porta a casa Djokovic per 7-4. Dopo oltre un’ora di gioco il serbo comanda un set a zero, nonostante tutti i numeri siano dalla parte di Rune, che va negli spogliatoi per sbollire probabilmente anche un po’ di rabbia.

La pausa sembra far bene al danese, che riparte subito con il piede sull’acceleratore. Rune incanta con il dritto e trova il break del 2-0. Come già accaduto anche nel primo set e nell’ultima sfida a Parigi-Bercy, Djokovic, appena subito il break, riesce ad ottenere l’immediato controbreak e lo fa alla terza occasione al termine di uno scambio incredibile e chiuso con un clamoroso passante stretto di rovescio. Si arriva al decimo game con Rune che si guadagna un set point, ma Djokovic annulla tutto con una prima vincente. Il set scivola al tie-break e qui succede l’imprevedibile perchè Djokovic sbaglia di tutto e finisce sotto addirittura per 6-0, mentre Rune è perfetto e va a chiudere sul 7-1, allungando il match al terzo.

Dopo un tale tie-break chiunque potrebbe risentirne, ma non Novak Djokovic. Il serbo tiene a zero il servizio e poi si porta sullo 0-40, strappando il servizio al danese, che commette anche doppio fallo sulla seconda palla break. Nel momento di maggior difficoltà, però, Rune ne viene fuori da campione e si prende il controbreak, con il numero uno del mondo che spacca la racchetta al cambio di campo. Dopo la parità raggiunta, il danese nel sesto game si trova ad affrontare due palle break: sulla prima vince il punto con una pazzesca smorzata dopo 27 colpi, ma sulla seconda suo dritto finisce in corridoio. Djokovic questa volta non concede occasioni e sale 5-2. Il serbo è implacabile, tiene a zero il game al servizio e va a chiudere per 6-3.

Sarà dunque Novak Djokovic il prossimo avversario di Jannik Sinner in una sfida che tutta Torino e il tennis italiano attendono e che potrebbe dare al vincitore anche un biglietto per la semifinale. Molto dipenderà dall’esito dell’altra sfida tra Rune e Tsitsipas, che sarà, invece, molto probabilmente un match per rimanere ancora dentro queste ATP Finals.

Foto: Lapresse