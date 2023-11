ATP Finals 2023, le fasce per il sorteggio: chi può trovare Sinner e chi eviterà di sicuro

Siamo ormai al giorno del sorteggio per quel che riguarda le ATP Finals di Torino. L’edizione 2023, la terza delle cinque sicuramente previste sul suolo italiano, vedrà Jannik Sinner in campo con ottime prospettive. Andiamo a scoprire quale può essere il suo destino a livello di girone nel quale trovarsi.

Va subito fatta una premessa: non ci potrà essere il confronto con Daniil Medvedev. Siccome il russo è numero 3 della Race, e Jannik è numero 4, i due sono nella stessa fascia, per cui prima della semifinale (eventuale) non si vedranno se non in allenamento.

Per il resto, nella prima fascia ci sono due uomini che non potrebbero essere in condizione più diversa: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo, dopo Wimbledon, di acuti ne ha messi a segno pochi e soprattutto ultimamente non è stato visto al top della forma, per usare un eufemismo. Di contro, il serbo vuole seriamente le settime Finals della carriera.

In terza, invece, Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Il russo, con Sinner, ha tradizione negativa, se non altro perché senza due ritiri il conteggio dei precedenti non sarebbe di 4-2, nel senso che almeno una di quelle due sconfitte non ci sarebbe. Quanto al greco, non si può certamente escludere che ci sia un’evoluzione andante in fatto di indoor che favorisca l’italiano.

In quarta, infine, Alexander Zverev e Holger Rune. Il tedesco è forse l’uomo più imprevedibile di tutti: può infilare la giornata giusta come avere attimi davvero poco felici. Il danese, invece, si sta riprendendo da sei mesi perlomeno da tregenda a livello tennistico. Difficile individuare un reale girone migliore o peggiore, anche perché dipende dal tipo di prospettiva che si vuole utilizzare.

Foto: LaPresse