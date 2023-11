ATP Finals 2023: Jannik Sinner potrebbe qualificarsi già stasera per la semifinale. Tutte le combinazioni

Superato brillantemente il primo test della settimana, sconfiggendo due set a zero Stefanos Tsitsipas nell’incontro inaugurale della domenica, Jannik Sinner è pronto ad affrontare questa sera l’attesissimo big match contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic nella seconda giornata di round robin delle ATP Finals 2023 di Torino.

Si preannuncia una sfida stellare tra il giocatore attualmente più forte del Pianeta ed uno dei tennisti più in forma delle ultime settimane nella stagione europea indoor, che potrà inoltre contare su un “fattore campo” decisamente favorevole a livello di tifo sugli spalti del Pala Alpitour. Il n.4 del ranking ATP sogna la prima vittoria in carriera contro Nole, dopo aver perso i primi tre scontri diretti nel circuito.

Un successo potrebbe addirittura consentire a Sinner di qualificarsi aritmeticamente per le semifinali con un turno d’anticipo, ma in tal senso molto dipenderà anche dall’esito della partita pomeridiana tra Stefanos Tsitsipas e Holger Rune (i due sconfitti della prima giornata). In caso di vittoria a sorpresa del greco, infatti, a Jannik “basterebbe” imporsi su Djokovic in tre set per raggiungere la fase a eliminazione diretta da primo del girone.

A quel punto l’ultimo match del gruppo rosso contro il danese Rune diventerebbe ininfluente (ma assegna comunque 200 punti ATP ed un cospicuo premio in denaro), mentre Djokovic-Tsitsipas si trasformerebbe in un vero e proprio spareggio per il secondo posto che vale il pass per la semifinale. Se invece oggi pomeriggio dovesse arrivare come da pronostico l’affermazione del n.8 al mondo su Tsitsipas, allora l’italiano sarebbe costretto a battere Djokovic 2-0 per festeggiare la qualificazione (senza la certezza del primo posto) con una giornata d’anticipo.

SINNER SI QUALIFICA OGGI ALLE SEMIFINALI DELLE ATP FINALS SE…

– Vince in due set contro Djokovic.

– Vince in tre set contro Djokovic e Tsitsipas batte Rune (in questo caso l’azzurro sarebbe già certo anche del primo posto nel girone).

Foto: Lapresse