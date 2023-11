Dove vedere in tv Sinner-Djokovic oggi: programma ATP Finals 2023, canale in chiaro

Oggi, martedì 14 novembre, il torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis vedrà scendere in campo Jannik Sinner, testa di serie numero 4 della manifestazione: inserito nel Gruppo Verde, l’azzurro giocherà contro il serbo Novak Djokovic, numero 1, nella sessione serale, non prima delle ore 21.00, dopo il match di doppio tra Ivan Dodig/Austin Krajicek e Marcel Granollers/Horacio Zeballos, che scatterà non prima delle ore 18.30.

Sarà il quarto confronto tra Sinner e Djokovic: il serbo ha vinto i tre precedenti, dei quali due giocati a Wimbledon. In questa stagione il numero 1 del mondo ha vinto in semifinale in tre set per 6-3 6-4 7-6 (4), mentre lo scorso anno si è imposto ai quarti in rimonta dopo essersi trovato sotto di due set per 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Il primo confronto avvenne a Montecarlo nel 2021, con il serbo vittorioso nei sedicesimi in due partite per 6-4 6-2.

La diretta tv sarà disponibile per tutti i match su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, per Sinner-Djokovic anche su Rai 2 HD, in differita Tsitsipas-Rune alle 23.00 su SuperTennis HD, in differita Sinner-Djokovic alle 23.50 su Rai Sport HD. La diretta streaming sarà fruibile per tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, per Sinner-Djokovic anche su Rai Play, in differita Tsitsipas-Rune alle 23.00 su SuperTenniX, in differita Sinner-Djokovic alle 23.50 su Rai Play. La diretta live testuale sarà a disposizione per tutti i match di singolare su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS 2023 OGGI

Martedì 14 novembre

Dalle 12.00

Santiago Gonzalez/Edouard Roger-Vasselin (Messico/Francia, 4) – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Argentina/Argentina, 7) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 14.30

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) – Holger Rune (Danimarca, 8) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

Non prima delle 18.30

Ivan Dodig/Austin Krajicek (Croazia/Stati Uniti, 1) – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

Non prima delle 21.00

Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 23.50 Rai Sport HD, Rai Play

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS 2023 OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutti i match su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, Sinner-Djokovic anche su Rai 2 HD, differita Tsitsipas-Rune alle 23.00 su SuperTennis HD, differita Sinner-Djokovic alle 23.50 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: tutti i match su Tennis TV, Sky Go e Now, Sinner-Djokovic anche su Rai Play, differita Tsitsipas-Rune alle 23.00 su SuperTenniX, differita Sinner-Djokovic alle 23.50 su Rai Play.

Diretta Live testuale: per tutti i match di singolare su OA Sport.

Foto: LaPresse