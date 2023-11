ATP Finals 2023, Carlos Alcaraz non al meglio: svelata la natura del problema al piede

Com’è noto, da alcune settimane Carlos Alcaraz non è al meglio. Il murciano, che domani debutterà alle ATP Finals contro il tedesco Alexander Zverev, dopo la vittoria a Wimbledon, la finale a Cincinnati e la semifinale agli US Open non ha vissuto proprio al meglio lo swing asiatico e Parigi-Bercy, uscendo spesso e (mal)volentieri molto prima del dovuto.

Stando a quanto riportato da La Vanguardia, si è anche compreso cos’è che sta facendo parecchio soffrire il numero 2 del mondo ultimamente, limitandone le prestazioni. Si tratta, in buona sostanza, di una fascite plantare al piede sinistro, che gli causa dolore e, ovviamente, è condizionante per il gioco.

Il tipo di dolore è particolarmente intenso, e anche per questa ragione il fisioterapista personale di Alcaraz, Juanjo Moreno, sta lavorando molto per dare al suo assistito buone speranze di competere in maniera significativamente buona alle Finals di Torino. In particolare, si tratta di massaggi nella zona interessata e tentativi di rendere meno dolorosa l’infiammazione. Il tutto accompagnato da più riposo possibile.

In questi giorni, gli allenamenti per lui sono stati possibili, ma è chiaro che una situazione di questo genere necessita di essere trattata con la dovuta attenzione; resta da scoprire quale versione del classe 2003 vedremo domani al Pala Alpitour.

Foto: LaPresse