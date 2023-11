ATP Finals 2023, Carlos Alcaraz liquida in due set Andrey Rublev e torna in corsa. Russo eliminato

Il riscatto di Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo si è imposto nella seconda giornata di incontri del Gruppo Rosso delle ATP Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino l’iberico ha riscattato la sconfitta contro il tedesco Alexander Zverev (n.7 del ranking), imponendosi per 7-5 6-2 contro il russo Andrey Rublev (n.5 ATP). Un riscontro che condanna quest’ultimo, già ko contro il connazionale Daniil Medvedev, mentre Carlitos torna in corsa per la qualificazione alle semifinali.

Nel primo set i due giocatori proseguono on serve, sfruttando molto bene il fondamentale del servizio. La superficie veloce non agevola chi è in risposta e fino al 4-4 di scambi se ne vedono pochi. Nel nono game, Alcaraz si crea una chance “break”, ma Rublev si affida ancora alla battuta per cancellare quest’opportunità. L’appuntamento è solo rimandato perché lo strappo c’è nell’undicesimo game. Carlitos approfitta delle incertezze del moscovita al servizio e si aggiudica la frazione sul 7-5.

Nel secondo set la distanza tra i due aumenta. Il n.2 del ranking è molto più convincente in risposta, trovando soluzioni tali da mettere in evidenza le criticità caratteriali del suo rivale. Arrivano così due break nel primo e settimo game, ultimo dei quali a zero, che consente al funambolo di Murcia di archiviare la pratica sul 6-2.

Leggendo le statistiche da notare il 94% dei punti vinti da Alcaraz con la prima di servizio e il 62% con la seconda, realizzando 19 vincenti e commettendo appena 2 errori non forzati.

Foto: LaPresse