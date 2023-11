Atletica, Luca Algieri e Valentina Gemetto vincono il Cross Valmusone. L’Italia si muove verso gli Europei

Prosegue la marcia di avvicinamento agli Europei di cross, che andranno in scena a Bruxelles (Belgio) il prossimo 11 dicembre. Nella seconda prova indicativa per le convocazioni in casa Italia, ovvero il Cross Valmusone disputato a Osimo (in provincia di Ancona), si sono imposti Luca Algieri e Valentina Gemetto.

Il 23enne brianzolo ha attaccato a metà gara e poi è andato in fuga nei pressi del settimo chilometro, completando i 10 km di gara con il tempo di 30:02. Alle sue spalle si sono piazzati Italo Quazzola (30:19) e Pietro Arese, specialista dei 1500 metri e oro europeo in staffetta mista di cross (30:24). La 25enne cuneese ha preso l’iniziativa nella seconda parte di gara e ha completato i 7 chilometri del tracciato con il crono di 23:23, riuscendo a precedere Elisa Palmero (23:45) e Federica Zanne (24:04).

Foto: comitato organizzatore Cross Valmusone