America’s Cup, Ruggero Tita: “Grande entusiasmo, poco tempo sull’AC40”. Luna Rossa terza nelle prove di Jeddah

La marcia di avvicinamento alla America’s Cup 2024, che andrà in scena tra agosto e ottobre del prossimo anno, passa da Jeddah (Arabia Saudita). Nella località che affaccia sul Mar Rosso si disputerà la seconda finestra delle regate preliminari, in programma dal 30 novembre al 2 dicembre. Nella giornata odierna gli equipaggi hanno avuto modo di provare il campo di regate con tre prove, domani si alzerà ufficialmente il sipario con tre regate di flotta. Luna Rossa vuole essere grande protagonista nella sfida contro Team New Zealand (detentore della Vecchia Brocca), Ineos Britannica (Challenger of Record), American Magic, Alinghi e Orient Express.

Ruggero Tita sarà il timoniere del sodalizio tricolore. Il Campione Olimpico di Nacra 17 farà il proprio debutto ufficiale e il suo entusiasmo è balzato subito agli occhi durante la conferenza stampa della vigilia: “Siamo felici di essere a Jeddah, una splendida città che ci ha riservato un’accoglienza straordinaria. Per la prima volta l’America’s Cup arriva in Mar Rosso e si tratta di un’occasione unica per tutti noi. Le condizioni sono eccellenti e non vediamo l’ora di confrontarci con gli altri team, tutti competitor fortissimi. Sappiamo di aver trascorso meno tempo dei nostri avversari sugli AC40 e quindi non abbiamo aspettative altissime, ma certamente daremo il massimo per portare a casa dei buoni risultati“.

Ruggero Tita è salito a bordo con l’altro timoniere Marco Gradoni e i trimmer Umberto Molineris e Vittorio Bissaro, chiudendo le tre regate di flotta in terza posizione. Da domani si farà sul serio con gli AC40, imbarcazioni in miniatura che verranno impiegate per l’ultima prova prima di addottare gli AC75 con cui si regaterà in America’s Cup.

Foto: America’s Cup