Alcaraz-Zverev oggi in tv, ATP Finals 2023: orario, programma, streaming

Proseguiranno quest’oggi al PalaAlpitour di Torino (Italia) le Nitto ATP Finals 2023, torneo riservato agli otto migliori tennisti della stagione. Nella giornata odierna andranno in scena altri due incontri di singolare, il primo dei quali sarà Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev. Lo spagnolo (n.2 al mondo) e il tedesco (n.7 del ranking) si sfideranno nella prima giornata del gruppo rosso. Il match è in programma dopo il match di doppio tra Koolhof/Skupski e Hijikata/Kubler, e comunque non inizierà prima delle ore 14:30.

Alcaraz arriva a questo incontro con qualche dubbio dopo un periodo difficile. Dopo aver raggiunto la semifinale agli US Open 2023 (dove ha poi perso contro il russo Daniil Medvedev), il classe 2003 ha infatti faticato nei successivi tornei e non ha più vinto nulla (al Masters 1000 di Parigi-Bercy di due settimane fa è stato eliminato all’esordio dal russo Roman Safiullin). Quella di oggi sarà dunque una sfida importante, che servirà all’iberico per capire meglio le sue reali condizioni fisiche (prima di Parigi-Bercy lo stesso spagnolo aveva ammesso che non era al 100% per via di un problema alla fascia plantare e un affaticamento alla parte bassa della schiena) e mentali.

Dall’altra parte Zverev, vincitore delle ATP Finals nel 2018 e 2021, cercherà di compiere il colpaccio. Il tedesco, che è rientrato a inizio anno dopo parecchi mesi ai box per un grave infortunio alla caviglia, si è qualificato alle Finals dopo una stagione di alti e bassi e oggi proverà a mettere in mostra tutte le sue doti. Da segnalare che tra Alcaraz e Zverev ci sono sei precedenti: tre sono stati vinti dallo spagnolo (di cui due quest’anno tra il Masters di Madrid e gli US Open) e tre dal tedesco (tra cui l’unico disputato sul cemento indoor, a Vienna 2021).

La partita tra Alcaraz e Zverev si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intero incontro.

CALENDARIO ATP FINALS 2023 OGGI

Lunedì 13 novembre

Dalle 12:00

W. Koolhof (NED)/N. Skupski (GBR) (2) – R. Hijikata (AUS)/J. Kubler (AUS) (8)

Non prima delle 14:30

C. Alcaraz (ESP) (2) – A. Zverev (GER) (7) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203)

ALCARAZ-ZVEREV ATP FINALS 2023, DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita 01.05 Rai Sport HD, Rai Play

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse