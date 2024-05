Judo, Italia da impazzire! Anche Odette Giuffrida in finale per l’oro ai Mondiali!

Un tatami ad Abu Dhabi dai connotati azzurri. Nella prima giornata dei Mondiali 2024 di judo l’Italia può sorridere perché nel Final Block del pomeriggio (ore 16.00 italiane) saranno due le azzurre a giocarsi l’oro nella rassegna iridata. Dopo quanto fatto dalla n.1 del ranking dei -48 kg, Susy Scutto, anche l’altra punta di diamante del movimento nostrano ha risposto presente.

Il riferimento è a Odette Giuffrida nei -52 kg femminili. La n.5 della classifica mondiale ha messo in mostra qualità e tenacia nel suo modo di stare sul tatami. Fin dal primo match contro la spagnola Estrella Lopez Sheriff, Giuffrida non ha fatto sconti. I tre shido non hanno sorriso all’iberica, mentre negli ottavi di finale la giapponese Kisumi Omori ha dovuto incassare uno splendido ribaltamento di Odette, valso il waza-ari. Nei quarti di finale lo scontro con la brasiliana Larissa Pimenta si è deciso al Golden Score e i tre shido della sudamericana sono stati decisivi ai fini del riscontro finale.

In semifinale l’avversaria era la francese Amandine Buchard (n.3 del mondo) e il bilancio dei precedenti era assai poco lusinghiero: 5 sconfitte in altrettanti match disputati. L’azzurra, quindi, ha saputo trovare dentro di sé la forza per reagire alla grande forza fisica della transalpina. Un match durissimo, andato al Golden Score e decisosi in pochi secondo sui tre shido.

In un primo momento Giuffrida era stata sanzionata per falso attacco, ma poi rivedendo il tutto in video il giudizio è stato ribaltato in favore della nostra portacolori. Nella Finale per l’oro ci sarà l’uzbeka Diyora Keldiyorova (n.2 della classifica mondiale) e lo storico dice tre vittorie e quattro sconfitte. L’ultimo incrocio risale al Grand Slam di Baku di quest’anno dove si è imposta l’uzbeka.