A che ora la MotoGP oggi: programma prove libere GP Valencia 2023, tv, streaming

Dopo 19 tappe e una stagione particolarmente intensa, il Motomondiale 2023 chiuderà i battenti dopo questo fine settimana. Da oggi il circuito Ricardo Tormo ospita il Gran Premio della Comunità Valenciana, che assegnerà il titolo iridato nella classe regina a Francesco Bagnaia o Jorge Martin. In Moto3 e Moto2 invece sono già stati incoronati i nuovi campioni del mondo tra Sepang e Lusail: si tratta di Jaume Masià e Pedro Acosta.

In MotoGP il campione in carica Bagnaia dovrà gestire un margine di 21 punti nei confronti di Martin, maturato soprattutto nella gara di domenica in Qatar, quando lo spagnolo ha avuto problemi con le gomme. Sprint Race e gara mettono in palio ancora un massimo di 37 punti, ma Pecco si garantirebbe il bis iridato con un doppio quinto posto tra sabato e domenica: un obiettivo certamente raggiungibile e alla portata.

Tutte le sessioni del venerdì a Valencia verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambi i turni della MotoGP al Ricardo Tormo con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della sfida per il titolo tra Bagnaia e Martin.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP VALENCIA MOTOGP 2023

Venerdì 24 novembre

Ore 9.00 Prove libere 1 Moto3 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 Prove libere 1 Moto2 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 10.45 Prove libere 1 MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Prove libere 2 Moto3 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 Prove libere 2 Moto2 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Pre-qualifiche MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE MOTOGP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW

Diretta Live testuale (solo per la MotoGP): OA Sport.

