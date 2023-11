MotoGP, Bagnaia felice per la presenza di Valentino Rossi: “Mi aiuterà a capire”

Siamo giunti all’ultimo week end del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Valencia (Spagna), Francesco Bagnaia si presenta con 21 punti di vantaggio sul Jorge Martin. I riscontri dell’ultimo GP del Qatar hanno permesso a Pecco di arrivare a questo week end in una condizione di classifica simile a quella dell’anno passato, quando il suo margine su Fabio Quartararo e di 23 lunghezze.

“Ho due punti in meno rispetto all’anno scorso qui a Valencia, ma questo non cambia la situazione, sarà molto importante avere subito un buon feeling nelle Libere 1 e chiudere le pre-qualifiche nella top ten. La pista è stata riasfaltata, questo ci aiuterà“, ha dichiarato Bagnaia in conferenza stampa.

“Vedrò cosa fare in pista, sabato attaccherò per provare a vincere la Sprint. Proverò a chiudere il Mondiale sabato, ma se ci dovessero essere troppi rischi da correre, allora ci proverò domenica. Siamo messi meglio rispetto a Martin, ma 21 punti non sono sufficienti per restare tranquilli“, ha sottolineato il campione del mondo in carica.

“Sarebbe incredibile riuscire a vincere due Mondiali consecutivi, ma ci penserò più avanti se dovesse succedere, per adesso voglio solo concentrarmi sul lavoro in pista. Sarà importante avere Valentino (Rossi ndr.) qui a Valencia, lui ha vissuto tante situazioni simili, averlo accanto al box sarebbe un bonus alle mie competenze. Mi aiuterà a capire“, ha rivelato Pecco.

La presenza del “Dottore” potrebbe, quindi, aiutare Bagnaia a gestire al meglio la tensione dell’ultimo fine-settimana della stagione, sulla base della propria esperienza.

