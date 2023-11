A che ora la F1 su TV8 stasera: orario gara, differita in chiaro, streaming, GP Brasile 2023

Il circuito di Interlagos si appresta ad ospitare tra poche ore il Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come ventesimo e terzultimo round della stagione per il Mondiale di Formula Uno. In Brasile va in scena l’ultimo atto di un weekend molto intenso, caratterizzato da un sabato dedicato esclusivamente alla Sprint in cui sono stati assegnati i primi punti iridati del fine settimana.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEL BRASILE DI F1 DALLE 18.00

La mini-gara di ieri si è rivelata inoltre una sorta di antipasto in vista del piatto forte, che arriverà come di consueto la domenica con il GP. Max Verstappen scatta dalla pole position con la Red Bull ed è il netto favorito per la vittoria, anche perché i suoi due rivali forse più temibili non partono dalle prime due file e dovranno quindi sgomitare per risalire il gruppo.

Ad affiancare la RB19 del campione del mondo ci sarà infatti la Ferrari di Charles Leclerc, 2° nella caotica qualifica del venerdì, che ha puntato tutto sulla gara lunga sacrificando in parte il sabato e risparmiando un treno di gomme soft nuove da utilizzare nella strategia di oggi. Seconda linea dello schieramento occupata dalle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, precedendo nell’ordine la Mercedes di Lewis Hamilton, la McLaren di Lando Norris e la Rossa di Carlos Sainz.

Il Gran Premio di San Paolo 2023 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere la gara in differita e in chiaro alle ore 21.25. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP SAN PAOLO F1 2023

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Gara a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP SAN PAOLO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di Interlagos alle 21.25.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI