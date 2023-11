F1, Fernando Alonso al veleno sull’Alpine dopo la Sprint Race in Brasile

Fernando Alonso ha chiuso all’undicesimo posto la Sprint Race del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos, l’asturiano, che partiva dalla griglia in posizione n.15, si è prodotto in una bella rimonta. Tuttavia, il risultato finale non ha permesso all’iberico di conquistare punti, riservati ai primi otto della graduatoria.

Vero è che il 15° posto nello schieramento della Sprint deriva da quanto accaduto nel corso della Sprint Shootout. Nella SQ1, infatti, Nando è venuto a contatto con l’Alpine del francese Esteban Ocon, percorrendo la celebre variante dedicata ad Ayrton Senna. Entrambe le vetture hanno subito danni e per Alonso il via dalla p.15 è stato inevitabile.

Dopo la Sprint Race, il due-volte iridato ha risposto alle domande sull’accaduto, considerando anche la lotta nel corso della gara del sabato con Pierre Gasly, sempre dell’Alpine: “Ogni volta che c’è un’Alpine bisogna stare molto attenti. Ci siamo toccati entrando in curva 6, forse pensano che la nostra macchina sia più stretta di quanto non lo sia in realtà, e così sono finiti di nuovo sull’erba. Ocon? E’ ancora molto immaturo e non ha cambiato il suo modo di vedere le cose“, le parole al veleno dello spagnolo.

Ricordiamo, infatti, il passato di Alonso nel team transalpino e il rapporto non certo idilliaco con il citato Ocon.

Foto: Lapresse