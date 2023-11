A che ora la F1 su TV8 oggi: orario qualifiche, differita in chiaro, streaming, GP Brasile 2023

Tutto pronto a Interlagos per il venerdì del Gran Premio di San Paolo 2023, ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circuito brasiliano ospita quest’oggi una sessione di prove libere e a seguire le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza della gara domenicale, visto che domani andrà in scena una giornata a sé stante dedicata alla Sprint.

Il weekend verdeoro entra subito nel vivo dunque con una lotta per la pole position che si preannuncia abbastanza incerta e sicuramente non scontata. Max Verstappen resta comunque il punto di riferimento con la Red Bull, ma sul giro secco possono sognare il colpaccio anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri e l’altra RB19 di Sergio Perez.

Le qualifiche di Interlagos verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. TV8 manderà in onda le prove ufficiali in differita e in chiaro alle ore 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP SAN PAOLO F1 2023

Venerdì 3 novembre

Ore 15.30 Prove libere a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 19.00 Qualifiche a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Foto: Lapresse