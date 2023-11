F1, Christian Horner: “Abbiamo avuto un contatto in passato con Lewis Hamilton”

Due stagioni fa le tensioni tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, in quel periodo in lizza per il campionato, erano decisamente forti. Dopo quella stagione, la Mercedes non è più stata in grado di lottare con la Red Bull per il titolo mondiale e, con un occhio a un altro ottavo campionato da record, Hamilton sarebbe stato disposto a proseguire la sua carriera altrove.

A questo proposito, il Team Principal della scuderia di Milton Keynes, Christian Horner, afferma che la Red Bull sia stata contattata: “Abbiamo avuto diverse conversazioni nel corso degli anni sulla possibilità che Lewis si unisse a noi. Ci hanno contattato alcune volte. Più di recente, all’inizio dell’anno, c’è stata una richiesta di informazioni per capire se ci fosse un interesse“, ha rivelato il manager britannico.

Horner conferma anche le voci sui contatti tra l’entourage di Hamilton e la Ferrari: “Ha incontrato anche John Elkann (presidente della Ferrari). Credo che ci siano stati colloqui seri. È successo a Monaco (a maggio). Ci sono state sicuramente delle conversazioni, forse anche con Vasseur. Ma sicuramente con Elkann“, ha aggiunto.

Una squadra con l’asso nativo di Stevenage e Max Verstappen sarebbe sicuramente interessante, ma secondo Horner ciò non è previsto: “Penso che Max e Lewis non possano lavorare bene insieme. Siamo soddisfatti al 100% di quello che abbiamo“.

Foto: LaPresse