A che ora gioca Sinner la finale alle ATP Finals: programma preciso, canale in chiaro, avversario, streaming

Domani, domenica 19 novembre (ore 18.00), Jannik Sinner sarà nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2023. L’altoatesino ha sconfitto quest’oggi nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev (n.3 ATP) con il punteggio di 6-3 6-7 (4) 6-1 e si è così meritato l’accesso alla Finale del Master di fine anno. Sinner è il primo italiano della storia a centrare questo obiettivo.

Jannik è in attesa di sapere chi sarà il suo prossimo avversario. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella seconda semifinale. Si tratta del remake della sfida della Finale 2023 di Wimbledon e vedremo se il serbo riuscirà a riscattarsi, ricordando l’esito di quella partita.

Rai 2 HD trasmetterà in diretta in chiaro la finale delle ATP Finals 2023, mentre la pay tv Sky manderà il match in diretta su, Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (205). Streaming ovviamente garantito sulle piattaforme associate, RaiPlay (in chiaro), NOW e SkyGo (in abbonamento).

FINALE ATP FINALS 2023

Domenica 19 novembre

Ore 18.00 Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz / Novak Djokovic al Pala Alpitour di Torino

FINALE ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse