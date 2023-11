A che ora gioca Jannik Sinner contro Tsitsipas alle ATP Finals? Programma e come vederla in tv

Jannik Sinner farà il proprio esordio alle ATP Finals nella giornata di domenica 12 novembre. L’altoatesino aprirà il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione e potrà beneficiare del sostegno dei tifosi che gremiranno il PalaAlpitour di Torino. L’azzurro incrocerà il greco Stefanos Tsitsipas nel match che farà alzare il sipario sul “gruppo verde” nel capoluogo piemontese. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento indoor, dove si fronteggeranno il numero 4 al mondo e il numero 6 del ranking ATP.

L’appuntamento è per domenica 12 novembre alle ore 14.30. Il 22enne altoatesino è sotto nei precedenti contro il 25enne ellenico: 2 successi per l’azzurro e 5 per il suo avversario, nel 2023 si sono incrociati agli ottavi degli Australian Open (vinse Tsitsipas in tre set) e agli ottavi di Rotterdam (si impose Sinner in due set). Una vittoria permetterebbe di compiere un primo passo verso la qualificazione alle semifinali, nel girone figurano anche il serbo Novak Djokovic (grande favorito della vigilia, numero 1 al mondo) e il danese Holger Rune (numero 8).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Tsitsipas, incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SINNER-TSITSIPAS, ATP FINALS

Domenica 12 novembre

Ore 14.30 Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse