WTA Zhengzhou 2023, Lucia Bronzetti regola Guo Hanyu all’esordio e si regala Ons Jabeur agli ottavi

Sorride l’Italia nel primo turno degli Zhengzhou Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 500, nel quale arriva il successo dell’azzurra Lucia Bronzetti, che all’esordio supera la wild card cinese Guo Hanyu con lo score di 7-5 6-1 in un’ora e 34 minuti di gioco. Per la tennista italiana negli ottavi di finale ci sarà la sfida contro la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 4, che ha ricevuto un bye all’esordio.

Nel primo set l’azzurra va in difficoltà al servizio in apertura, ma recupera da 15-40 e tiene la battuta, cosa che non le riesce nel quinto game, quando ai vantaggi la cinese, alla prima occasione, centra lo strappo. Bronzetti reagisce e trova l’immediato controbreak, poi è proprio l’azzurra a mancare, nel decimo gioco, due set point non consecutivi. Lo strappo decisivo, però, arriva nel dodicesimo game, quando Bronzetti si porta sullo 0-30 in risposta, si fa raggiungere sul 30-30, ma poi vince gli ultimi due punti, andando a chiudere sul 7-5 dopo 62 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra scappa subito via, in virtù del break centrato ai vantaggi del secondo gioco grazie ad un nastro benevolo, per poi allungare rapidamente sul 3-0 non pesante. Bronzetti è padrona del campo: nel quarto game vola sullo 0-40 in risposta ed al terzo break point va sul 4-0, in seguito tiene agevolmente la battuta e si porta sul 5-0 (vincendo 7 game di fila dal 5-5 al 7-5 5-0). Guo tiene la battuta nel sesto gioco, ma Bronzetti, al secondo match point, chiude poco dopo sul 6-1 in 32 minuti di gioco.

Le statistiche non mentono e premiano l’azzurra, che vince 70 punti contro i 56 della padrona di casa cinese. Bronzetti converte 4 palle break delle 10 avute a disposizione e riesce a cancellarne 2 delle 3 concesse. Guo serve più prime, 78% contro 64%, ma la tennista italiana ha una resa migliore sia con la prima, 69% contro 59%, sia con la seconda, 58% contro 46%.

Foto: LaPresse