WTA Hong Kong 2023, la pioggia stravolge il programma: rinviato anche il match di Martina Trevisan

La pioggia continua a condizionare pesantemente il programma del Prudential Hong Kong Tennis Open 2023, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di Hong Kong, ma che finora ha visto completarsi soltanto il primo turno delle qualificazioni, disputato sabato 7.

Il turno decisivo del tabellone cadetto era in programma ieri, ma il maltempo ha costretto gli organizzatori a spostarlo ad oggi, quando era calendarizzato anche l’inizio del primo turno del main draw, ma la pioggia non ha dato tregua neppure in data odierna.

Stravolto ancora il programma: sono rimasti in calendario soltanto i match delle qualificazioni, mentre gli organizzatori hanno cancellato tutti gli incontri del tabellone principale, che a questo punto scatterà domani. Rinviato anche il match tra Martina Trevisan, numero 6 del seeding e la spagnola Cristina Bucsa.

Foto: LaPresse