WTA Zhengzhou 2023, Jabeur batte Bronzetti e poi si ritira: Kasatkina ringrazia e vola in semifinale. Bene Krejcikova

Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 500 di Zhengzhou. Sul cemento cinese si sono disputati oggi gli ultimi quattro ottavi di finale, tra cui quello tra la tunisina Ons Jabeur e l’italiana Lucia Bronzetti, e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Niente da fare purtroppo per Lucia Bronzetti. L’azzurra ha lottato con grande grinta, ma alla fine è stata costretta ad arrendersi al quinto match point contro Ons Jabeur (testa di serie n.4) con il risultato di 6-3 7-6(5) dopo due ore di gioco. Ad accedere ai quarti è stata dunque la tunisina, che dopo il successo ha però annunciato il suo ritiro dal torneo per via di un infortunio al ginocchio. A beneficiare di tutto ciò è stata Daria Kasatkina (n.8 del seeding): grazie alla vittoria odierna contro la padrona di casa Zhuoxuan Bai (6-2 6-4), la russa è avanzata direttamente in semifinale.

Successo importante di Barbora Krejcikova: la ceca (n.7 del torneo) ha disputato un’ottima partita contro la croata Petra Martic e si è imposta per 7-5 6-1. Ora ai quarti di finale la nativa di Brno dovrà vedersela con la tedesca Laura Siegemund, uscita vincitrice a sorpresa dal match di oggi contro la russa Liudmila Samsonova (testa di serie n.11) per 3-6 6-2 6-1.

I RISULTATI DI GIORNATA

L. Siegemund (GER) – L. Samsonova (RUS) (11) 3-6 6-2 6-1

O. Jabeur (TUN) (4) – L. Bronzetti (ITA) 6-3 7-6

D. Kasatkina (RUS) (8) – Z. Bai (CHN) 6-2 6-4

B. Krejcikova (CZE) (7) – P. Martic (CRO) 7-5 6-1

