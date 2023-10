WTA Pechino 2023, Sabalenka raggiunge Paolini agli ottavi. Avanzano Swiatek e Gauff, out Jabeur

È terminata poco fa la quarta giornata del WTA 1000 di Pechino. Sul cemento cinese si sono disputati oggi i restanti 11 match validi per i sedicesimi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto secondo i piani per la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1 al mondo), che ha battuto la britannica Katie Boulter per 7-5 7-6(2) e ha così raggiunto agli ottavi di finale l’italiana Jasmine Paolini, che ieri era uscita vincitrice dalla sfida contro la cinese Yue Yuan. Successo in due set poi anche per Iga Swiatek (n.2 del seeding), brava a sconfiggere la francese Varvara Gracheva per 6-4 6-1, mentre ha dovuto lottare per tre parziali la statunitense Coco Gauff (n.3 del torneo), prima di avere la meglio contro la croata Petra Martic con il punteggio finale di 7-5 5-7 7-6(2).

Hanno rispettato i pronostici Jessica Pegula, Elena Rybakina e Maria Sakkari: la statunitense (testa di serie n.4) ha battuto in rimonta la russa Anna Blinkova per 6-7(2) 6-2 6-1, la kazaka (n.5 del seeding) si è imposta contro la tedesca Tatjana Maria per 7-5 6-0 e la greca (n.6 del torneo) ha eliminato la ceca Linda Fruhvirtova con un abbastanza netto 6-4 6-2. Niente da fare invece per la tunisina Ons Jabeur (testa di serie n.7) e la russa Daria Kasatkina (n.11 del seeding), sconfitte rispettivamente dall’ucraina Marta Kostyuk per 7-6(5) 6-1 e dalla padrona di casa Xinyu Wang per 6-4 6-2.

Negli altri incontri di giornata la francese Caroline Garcia (n.9 del torneo) ha vinto contro la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 3-6 6-3, la russa Veronika Kudermetova (testa di serie n.16) ha superato l’ucraina Lesia Tsurenko per 3-6 6-0 6-0 e, infine, la 16enne russa Mirra Andreeva ha battuto la sua connazionale Anastasia Pavlyuchenkova per 6-2 6-1.

I RISULTATI DI GIORNATA

SEDICESIMI DI FINALE

A. Sabalenka (BLR) (1) – K. Boulter (GBR) 7-5 7-6

M. Andreeva (RUS) – A. Pavlyuchenkova (RUS) 6-2 6-1

E. Rybakina (KAZ) (5) – T. Maria (GER) 7-5 6-0

J. Pegula (USA) (4) – A. Blinkova (RUS) 6-7 6-2 6-1

M. Kostyuk (UKR) – O. Jabeur (TUN) (7) 7-5 6-1

M. Sakkari (GRE) (6) – L. Fruhvirtova (CZE) 6-4 6-2

Xin. Wang (CHN) – D. Kasatkina (RUS) (11) 6-4 6-2

V. Kudermetova (RUS) (16) – L. Tsurenko (UKR) 3-6 6-0 6-0

C. Gauff (USA) (3) – P. Martic (CRO) 7-5 5-7 7-6

C. Garcia (FRA) (9) – Y. Putintseva (KAZ) 6-3 3-6 6-3

I. Swiatek (POL) (2) – V. Gracheva (FRA) 6-4 6-1

OTTAVI DI FINALE

A. Sabalenka (BLR) (1) – J. Paolini (ITA)

M. Andreeva (RUS) – E. Rybakina (KAZ) (5)

J. Pegula (USA) (4) – J. Ostapenko (LAT) (13)

L. Samsonova (RUS) – M. Kostyuk (UKR)

M. Sakkari (GRE) (6) – Xin. Wang (CHN)

V. Kudermetova (RUS) (16) – C. Gauff (USA) (3)

A. Kalinina (UKR) – C. Garcia (FRA) (9)

M. Linette (POL) – I. Swiatek (POL) (2)

Foto: LaPresse