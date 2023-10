WTA Pechino 2023: Iga Swiatek domina la finale con Samsonova e vince il quinto titolo dell’anno

Riecco Iga Swiatek! Il circuito WTA riabbraccia la campionessa polacca, che trionfa nel WTA 1000 di Pechino, mettendo da parte gli ultimi mesi davvero complicati e nei quali aveva subito anche il sorpasso in vetta alla classifica mondiale di Aryna Sabalenka. Swiatek torna al successo, superando nettamente in finale la russa Liudmila Samsonova con un doppio 6-2 in un’ora e dieci minuti di gioco.

Si tratta del quinto titolo stagionale per la numero due del mondo, che non vinceva un torneo dallo scorso luglio, quando aveva trionfato in casa a Varsavia. Swiatek diventa la prima giocatrice dal 2015 a vincere 5 o più tornei nella stessa stagione, cosa che era riuscita in passato solamente a Serena Williams (lo aveva fatto anche nel 2014). Inoltre la polacca diventa la prima giocatrice Under 23 con sei titoli nei WTA 1000.

Una partita veramente dominata da Swiatek, che ha chiuso con l’85% dei punti vinti quando ha servito la prima. Samsonova ha commesso ben sei doppi falli, ma soprattutto ha vinto solo il 51% dei punti con la prima. In totale sono stati 56 i punti vinti dalla polacca contro i 35 dell’avversaria.

Dopo un avvio equilibrato (2-2), Swiatek conquista quattro game consecutivi, strappando per due volte il servizio alla russa nel sesto e nell’ottavo gioco. La polacca si prende il primo set sul 6-2. Nel secondo Swiatek prosegue il suo monologo, ottenendo il break del quarto gioco, salendo poi sul 4-1. Un altro break arriva nell’ottavo gioco, con Swiatek che chiude sul 6-2 e si prende il titolo a Pechino.

