WTA Pechino 2023: Garcia, Gauff e Sakkari ai quarti nella capitale cinese

In attesa del tentativo di Jasmine Paolini di fare di nuovo l’impresa contro la numero 1 del ranking mondiale Aryna Sabalenka, si è concluso il resto del programma per quanto riguarda gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino. Questo è ora l’unico protagonista sui campi della capitale cinese, vista la fine dell’ATP 500 avutasi ieri (con lo strano calendario asiatico maschile) in virtù del successo di Jannik Sinner in finale.

Restando in chiave WTA, sarà Caroline Garcia a sfidare Iga Swiatek nei quarti. Per la francese facile 6-3 6-2 nei confronti dell’ucraina Anhelina Kalinina, pur con qualche game particolarmente lungo a cercare di insidiarne una fiducia che, in verità, non scende mai.

Anche per quel che riguarda Coco Gauff servono solo due set, anche se si complica la vita più del dovuto nel primo, facendosi rimontare due volte dalla russa Veronika Kudermetova, la quale a sua volta spreca tre set point prima di cedere al tie-break. Alla fine è 7-6(5) 6-2.

L’americana sfiderà Maria Sakkari; per la greca unico (finora) impegno in tre set contro la cinese Xinyu Wang. Per la verità, non c’è neppure alcuna avvisaglia di sconfitta nella sua situazione; nonostante il 6-4 2-6 6-3 la sensazione è spesso quella del controllo.

