ATP Shanghai 2023: Arnaldi rimonta, rischia e poi batte Popyrin per volare al secondo turno

Rimonta vincente per Matteo Arnaldi nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il sanremese, in terra cinese, batte l’australiano Alexei Popyrin per 4-6 6-3 6-4 dovendo recuperare un break di svantaggio nel secondo parziale dopo aver perso il primo. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dal tedesco Jan-Lennard Struff, con il quale c’è un precedente a livello Challenger (quarti a Biella 2022, con l’italiano che subì la rimonta).

Il primo set inizia in maniera perlomeno a scarse tinte di regolarità per entrambi; parecchi gli errori, soprattutto quelli di Arnaldi con il dritto, e una sequenza di tre break consecutivi che spedisce Popyrin sul 4-2. Non c’è molto da fare nel resto del tempo, e così il ventiquattrenne di Sydney non ha troppi problemi nel siglare il 6-4.

Dopo un paio di turni di servizio vicendevolmente tranquilli, è Arnaldi a finire di nuovo a rischio nel quinto game del secondo parziale. Popyrin si guadagna due palle break, e sulla seconda l’italiano commette un fatale doppio fallo che spedisce l’australiano di nuovo avanti. Un altro doppio fallo, però, porta l’azzurro ad avere una chance di rientrare, annullata però da uno schema servizio-dritto. Le possibilità, però, aumentano, e alla terza occasione è anche il nastro ad aiutare Arnaldi, nel senso che il recupero di rovescio del suo avversario si ferma sul nastro. Questo regala lo slancio al sanremese, che continua a spingere e sale sul 5-3. Il nono game si rivela complicato, ma al quarto set point il confronto si allunga.

Un lungo intervallo prima del parziale decisivo, dovuto a un contemporaneo MTO di Popyrin e passaggio al bagno di Arnaldi, non cambia la tendenza: l’italiano è sempre più dentro la partita, dalla quale l’australiano esce. Un break, poi un altro ed è 4-1, poi 5-2. Qui è proprio l’aussie ad avere un sussulto, venendo a rete per prendersi una chance di 5-3, concretizzatasi in virtù di un rovescio in rete dell’azzurro. Sul 5-4 a una gran palla corta di Arnaldi segue un lob contro il serve&volley di Popyrin sul primo match point, ma è il secondo dropshot a chiudere il match in due ore e 13 minuti.

Nel saldo vincenti-errori gratuiti i numeri sono piuttosto simili: 30-26 Arnaldi, 29-29 Popyrin. Conta anche il fatto che il sanremese riesca a tenere bene con prima e seconda quando entrano (76% e 52% rispettivamente, in fatto di punti vinti, contro il 67% e 47% dell’australiano).

