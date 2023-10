Tennis, Nick Kyrgios: “Djokovic il migliore, Federer il più difficile da affrontare. Quella notte alle 4 al pub prima di Nadal a Wimbledon…”

Tempo di parole per Nick Kyrgios, che al momento è presumibilmente diretto alla stagione 2024 con la testa. Particolare è anche il luogo (virtuale, ma non troppo) nel quale l’australiano si è espresso: si tratta, infatti, di una specie di podcast che Mike Tyson tiene sul suo canale YouTube, appunto “Hotboxin’ with Mike Tyson”. Di seguito alcuni estratti dal dialogo con il pugile.

Tra le memoria c’è quella migliore della sua vita tennistica: “La mia vittoria più memorabile? Probabilmente la prima contro Roger Federer. Non andai a festeggiare perché avevo una partita il giorno dopo. Avevo 19 anni e non mi piaceva tanto, non ero ancora importante sulla scena“.

Ma c’è anche un lato un po’ particolare: “Ho avuto notti in cui ero in un pub fino alle 4 di mattina, come prima di giocare contro Nadal a Wimbledon in un anno. Il mio ex agente mi doveva letteralmente trascinare via dal pub. Persi una dura lotta in quattro set, però sì, penso che aver dormito un po’ alle undici della notte non mi avrebbe danneggiato“. L’anno a cui si riferisce è il 2019.

Sul confronto Djokovic-Federer: “Djokovic è il migliore di tutti i tempi, ha vinto 24 Slam e credo ne vincerà almeno altri due. Pazzesco, e non credo abbia il credito che meriti. Mi trovavo molto bene contro Nadal, con cui ho avuto i migliori risultati, ma anche così mi ha battuto molte volte. Federer ti poteva veramente far sentire male. Non importava dove lo incontrassi nel mondo, era il favorito dei tifosi. Giocare contro di lui in Europa, America, Australia… tutti volevano che vincesse Federer. Credo che Novak sia il migliore di tutti i tempi, ma per me Federer è stato il più difficile da affrontare. Un’altra cosa è che era molto aggressivo e non ti dava spazio per respirare“.

Foto: LaPresse / Olycom