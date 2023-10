WTA Nanchang 2023: Zvonareva e Sorribes Tormo in evidenza nella giornata di debutto

Si è chiusa la prima giornata nel WTA 250 di Nanchang, capoluogo della provincia cinese dello Jiangxi con poco meno di 4 milioni di abitanti. Sei gli incontri giocati in attesa dell’ingresso in campo delle big, anche se un nome altisonante già si vede nel lunedì.

In campo, infatti, è scesa Vera Zvonareva: per la russa, ex numero 2 del mondo, nettissimo 6-1 6-2 sull’olandese Arianne Hartono; sarà confronto tra connazionali con Diana Shnaider, data la capacità della diciannovenne moscovita di eliminare la cinese Lin Zhu per 6-4 6-0: si trattava della numero 5 del seeding e maggior speranza del proprio Paese in questa fattispecie.

Se ne vanno anche le altre cinesi in scena, tre per l’esattezza. Solo Sijia Wei riesce a lottare contro l’australiana Kimberly Birrell; per il resto le prospettive (almeno in questa sede) dicono poco di positivo.

Escono infatti di scena in modo netto sia Yexin Ma (che vince solo un game con la colombiana Camila Osorio) che Xinyu Jiang, la quale regge solo nel primo set con la spagnola Sara Sorribes Tormo. Sorpresa anche dalla vittoria in rimonta (di un set e da sotto 3-0 nel terzo) di Amina Anshba, 24 anni e una carriera tutta a livello ITF in singolare con scorci di WTA in doppio, su Elina Avanesyan.

WTA NANCHANG 2023: RISULTATI PRIMI TURNI

Birrell (AUS)-Wei (CHN) [WC] 7-5 7-5

Zvonareva [PR]-Hartono (NED) 6-1 6-2

Shnaider-Zhu (CHN) [5] 6-4 6-0

Anshba [LL]-Avanesyan 2-6 7-6(4) 6-4

Osorio (COL)-Ma (CHN) [Q] 6-1 6-0

Sorribes Tormo (ESP)-Jiang (CHN) [WC] 6-4 6-0

Foto: LaPresse / Olycom