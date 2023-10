ATP Tokyo, vittorie sofferte di Felix Auger-Aliassime e di Tommy Paul. Eliminato Zverev

Titoli di coda su questa prima giornata dedicata ai match di primo turno del tabellone principale dell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento giapponese un day-1 intenso tra conferme e sorprese. Sono arrivate le vittorie di Felix Auger-Aliassime di Tommy Paul.

Il canadese (n.17 del ranking), protagonista di un’annata decisamente negativa, è riuscito a prevalere nella sfida contro l’australiano Aleksandr Vukic (n.54 del ranking) con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (2) 6-2. Sul cammino del nordamericano ci sarà l’austriaco Sebastian Ofner (n.47 ATP), a segno per 6-7 (2) 7-6 (5) 7-5 contro l’australiano Christopher O’Connell (n.59 del mondo).

All’insegna della fatica anche la vittoria di Paul (n.12 del ranking): lo statunitense ha sconfitto per 3-6 6-1 6-3 il tedesco Daniel Altmaier (n.48 ATP). Non una partita brillante quella dell’americano che comunque nel secondo turno giocherà contro il connazionale Mackenzie McDonald (n.37 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida contro l’australiano Max Purcell (n.40 ATP) per 7-5 6-4.

La sorpresa di giornata è stata il ko di Alexander Zverev. Brutta sconfitta per il nativo di Amburgo (n.9 del ranking) contro l’australiano Jordan Thompson (n.60 ATP) per 6-3 6-4. Una prestazione incolore di Sascha e al secondo turno l’aussie affronterà il vincente del confronto tra l’americano Ben Shelton e il giapponese Taro Daniel. A conclusione, è arrivata la vittoria dello statunitense Marcos Giron (n.79 ATP) contro il giapponese Yoshihito Nishioka per 7-6 (14) 4-6 6-1. Giron affronterà il vincente della sfida tra l’altro nipponico Yosuke Watanuki e il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.2).

