WTA Monastir 2023, Lucrezia Stefanini cede a Clara Burel nei quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Lucrezia Stefanini nel Jasmine Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: a Monastir, in Tunisia, l’azzurra cede in un’ora di gioco alla testa di serie numero 8, la transalpina Clara Burel, vittoriosa con un netto 6-3 6-1. Per la francese in semifinale ci sarà la belga Elise Mertens, numero 2 del seeding.

Nel primo set i primi cinque giochi vengono vinti tutti dalla giocatrice alla risposta: la transalpina è la prima ad allungare tenendo la battuta nel sesto game, portandosi sul 4-2. L’azzurra prova a restare in scia, ma Burel, dal 4-3 30-30, vince gli ultimi 6 punti giocati e trova il break a zero che le vale il 6-3 in 32 minuti.

La seconda partita non ha mai storia: Stefanini vince appena 5 punti nei primi 5 game, con la francese che trova il break nel secondo game a trenta e nel quarto a quindici. L’azzurra nel sesto gioco annulla un match point e tiene la battuta, ma nel settimo Burel chiude i conti e si prende la semifinale sul 6-1 in 28 minuti.

Le statistiche pendono ovviamente tutte dalla parte della francese, che vince 56 punti contro i 32 dell’azzurra, convertendo 6 delle 10 palle break avute a disposizione. Stefanini, nonostante il 76% di prime in campo, si ferma al 40% di punti conquistati sulla prima ed al 27% sulla seconda.

Foto: LaPresse