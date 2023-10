WTA Monastir 2023: Jasmine Paolini accede ai quarti, sarà derby azzurro!

Ci sarà un derby azzurro nei quarti di finale nel torneo WTA di Monastir. Alla già qualificata Lucia Bronzetti, si è infatti aggiunta Jasmine Paolini, con le due tenniste italiane che si affronteranno per un posto in semifinale. La toscana ha superato la croata Petra Marcinko, numero 140 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 dopo due ore di gioco.

Una partita dove le palle break sono state veramente tantissime. Sono undici quelle concesse dall’azzurra, mentre addirittura diciassette da parte della croata. Marcinko ha commesso ben sette doppi falli, con entrambe le tenniste che hanno sofferto molto con la seconda (entrambe sotto il 40% di punti vinti).

Break di Marcinko e controbreak di Paolini in apertura di match. Un copione che si ripete poi anche tra quinto e sesto game e poi ancora tra ottavo e nono gioco, con l’azzurra che ha sprecato l’occasione di servire per il set. Per fortuna Paolini ottiene un altro break nel decimo game e va a chiudere il primo set sul 6-4.

La toscana parte benissimo nella seconda frazione, strappando il servizio all’avversaria nel secondo gioco. Purtroppo Jasmine perde la battuta nel terzo game e Marcinko ottiene un altro break nel settimo gioco. La croata toglie la battuta all’italiana anche nel nono game e va a chiudere per 6-3.

Tre break consecutivi nei primi tre game, con Paolini che si porta sul 2-1. La numero trenta del mondo riesce poi ad allungare sul 4-1, ottenendo un nuovo break nel quinto game. Paolini non sfrutta due match point nel settimo gioco, ma comunque riesce a chiudere poi nell’ottavo game e chiude sul 6-2, centrando i quarti di finale.

FOTO: LaPresse