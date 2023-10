WTA Hong Kong 2023, risultati 11 ottobre: Anna Blinkova e Katerina Siniakova sono già ai quarti

Si conclude il primo turno e scatta il secondo nel tabellone principale del Prudential Hong Kong Tennis Open 2023, torneo di categoria WTA 250 in corso sul duro outdoor di Hong Kong: la polacca Magdalena Frech vince all’esordio e sarà l’avversaria dell’azzurra Martina Trevisan, numero 6 del seeding, domani negli ottavi, mentre sono già ai quarti la russa Anna Blinkova e la ceca Katerina Siniakova.

Disputati sei match del primo turno: il derby russo premia Alina Korneeva, che batte Valeria Savinykh per 6-4 2-6 6-3, mentre la spagnola Sara Sorribes Tormo liquida l’atleta di Hong Kong, Wu Ho Ching, per 6-1 6-0, infine la polacca Magdalena Frech regola la kazaka Anna Danilina con un duplice 6-2.

La russa Sofya Lansere elimina l’altra tennista di Hong Kong, Wong Hong Yi Cody, per 6-4 6-0, mentre la belga Elise Mertens supera l’australiana Daria Saville per 6-1 6-4, infine la brasiliana Beatriz Haddad Maia piega la bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 7-6 (3) 3-6 7-6 (3).

Giocati quest’oggi anche due incontri degli ottavi di finale: la russa Anna Blinkova liquida l’australiana Priscilla Hon per 6-1 6-3, mentre la ceca Katerina Siniaková rimonta e batte in tre set la russa Kamilla Rakhimova per 6-7 (3) 6-3 6-1.

WTA 250 HONG KONG – RISULTATI 11 OTTOBRE

Primo turno

Alina Korneeva batte Valeria Savinykh 6-4 2-6 6-3

Sara Sorribes Tormo batte Wu Ho Ching 6-1 6-0

Magdalena Frech batte Anna Danilina 6-2 6-2

Sofya Lansere batte Wong Hong Yi Cody 6-4 6-0

Elise Mertens batte Daria Saville 6-1 6-4

Beatriz Haddad Maia batte Aliaksandra Sasnovich 7-6 (3) 3-6 7-6 (3)

Secondo turno

Anna Blinkova batte Priscilla Hon 6-1 6-3

Katerina Siniaková batte Kamilla Rakhimova 6-7 (3) 6-3 6-1

Foto: LaPresse