ATP Shanghai 2023: Dimitrov elimina Alcaraz, Rublev ha l’occasione importante

La notizia della giornata, negli ottavi del Masters 1000 di Shanghai, è inevitabilmente una: Grigor Dimitrov c’è ancora. Il bulgaro firma il 5-7 6-2 6-4 con il quale esce di scena Carlos Alcaraz, e a questo punto, con l’eliminazione dello spagnolo, è Andrey Rublev ad avere la grande occasione da testa di serie più alta (numero 5) rimasta nel torneo.

Per il russo 7-5 7-5 in un lottato match contro Tommy Paul, con l’americano che finisce per cedere nelle battute finali di entrambi i set. Sfiderà Ugo Humbert, con il francese che demolisce per 6-1 6-2 J.J. Wolf, forse già particolarmente provato dalle lotte furiose prima con Cameron Norrie e poi con Matteo Arnaldi.

Nella parte alta, con Dimitrov ci sarà Nicolas Jarry. Il cileno riesce a fermare la corsa di rinascita di Diego Schwartzman, eliminando l’argentino per 6-3 5-7 6-3 nella sfida più lunga di oggi (2 ore e 25 minuti). In questa parte alta, va rimarcato, 16 quarti a livello 1000 di Dimitrov, nessuno per Jarry, uno (Bercy 2020) per Humbert e 7 per Rublev.

Non tanti quanti siamo abituati a vedere normalmente (per quanto vada detto che più si andrà avanti e più questa sarà la normalità, vista la fine di un’era e l’entrata in scena di un’altra). Nella parte bassa, per intenderci, a livello di quarti 1000 ce ne sono 10 per Hurkacz, uno (Miami 2021) per Korda e nessuno tanto per Maroszan quanto per Shelton. Il che è un po’ come dire che, se non siamo al ballo dei nuovi, ci siamo molto vicini.

Foto: LaPresse