WTA Seul 2023, risultati 11 ottobre: Claire Liu e Yuan Yue sono già ai quarti

Continuano a cadere le teste di serie agli Hana Bank Korea Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 che si gioca sul duro outdoor di Seul, in Corea del Sud: nei primi quattro incontri degli ottavi di finale vanno fuori entrambe le atlete protette dal seeding scese in campo.

Per quanto concerne la parte alta del tabellone la statunitense Claire Liu approfitta del ritiro della neerlandese Arantxa Rus, testa di serie numero 7, giunto dopo due ore di gioco sul punteggio di 1-6 6-3 3-0 in favore della nordamericana.

La belga Yanina Wickmayer elimina in due set la russa Ekaterina Alexandrova, numero 3 del seeding, con lo score di 6-3 7-6 (6), maturato in un’ora e 50 minuti di gioco, ed ai quarti se la vedrà con un’altra russa, Polina Kudermetova, che liquida la rappresentante del Liechtenstein, Kathinka Von Deichmann, per 6-3 6-1.

Termina anzitempo anche l’unica sfida della parte bassa del main draw, dato che la cinese Yuan Yue sfrutta il ritiro della slovena Kaja Juvan, arrivato dopo un’ora e dieci minuti di gioco quando però l’asiatica era già in vantaggio per 6-4 4-1.

WTA 250 SEUL 2023 – RISULTATI 11 OTTOBRE

Claire Liu batte Arantxa Rus 1-6 6-3 3-0 ritiro

Yanina Wickmayer batte Ekaterina Alexandrova 6-3 7-6 (6)

Polina Kudermetova batte Kathinka Von Deichmann 6-3 6-1

Yuan Yue batte Kaja Juvan 6-4 4-1 ritiro

Foto: LaPresse