WTA Zhengzhou 2023: Paolini e Zheng sovvertono i pronostici, avanti anche Tsurenko e Kalinina

Si è chiusa la giornata che apre gli ottavi di finale al torneo WTA 500 di Zhengzhou, in Cina. Importanti le soddisfazioni in chiave italiana, in virtù del successo di Jasmine Paolini in rimonta su Caroline Garcia; quello sulla francese è uno dei risultati più importanti della carriera della toscana, visto il valore della giocatrice.

Nella stessa parte bassa del tabellone c’è un altro pronostico sovvertito. Si tratta di quello che riguarda Qinwen Zheng, che nel match più importante di giornata riesce a superare per 7-6(2) 6-3 la greca Maria Sakkari, che ferma così la sua rincorsa alla decima finale in carriera.

Giornata molto ucraina, inoltre, in terra cinese, anche in virtù del successo di colei che sfiderà Zheng ai quarti, vale a dire Anhelina Kalinina. Per lei 7-5 6-1 su Vera Zvonareva; per la russa non arriva dunque il colpo da due match consecutivi portati a casa.

Non solo: nel confronto che chiude la giornata, per Lesia Tsurenko è notevole la soddisfazione di battere la croata Donna Vekic con un non facile doppio 7-6 con tie-break finiti 7-4 e 7-2, visto anche il non semplice andamento del secondo set.

