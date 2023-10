WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, vittorie di Caroline Garcia, Daria Kasatkina e di Zheng Qinwen. Eliminata Keys

Arrivano i primi verdetti dal WTA Elite Trophy Zhuhai 2023, di scena in Cina. Il Master B o “Masterino”, riservato a quelle giocatrici che hanno caldeggiato lungamente la presenza alle WTA Finals senza però rientrarvi, si stanno confrontando per un evento con due milioni e 600mila dollari di montepremi che si disputa fino a domenica sul veloce indoor del Zhuhai Hengqin International Tennis Centre.

Ebbene, il primo responso definitivo è l’eliminazione dell’americana Madison Keys. Nel day-2 del torneo, infatti, la n.11 del ranking è stata sconfitta, nell’incontro facente parte del Gruppo Camelia, dalla francese Caroline Garcia (n.20 WTA) con il punteggio di 6-3 7-6 (3). Una delle miglior partite della transalpina in un’annata che l’ha vista perde posizioni, dopo che l’anno scorso si era distinta particolarmente con la vittoria proprio alle WTA Finals. Se andiamo ad analizzare il rendimento di Garcia nel 2023, una vittoria contro una top-20 ancora mancava all’appello.

Nel Gruppo Azalea la russa Daria Kasatkina (n.17 del mondo) si è imposta per 7-5 1-6 6-1 contro la ceca Barbara Krejcikova, n.1 del seeding. Kasatkina, dunque, può mettere nel mirino la semifinale in caso di vittoria domani contro la polacca Magda Linette. Se invece dovesse vincere quest’ultima, sarà il quoziente set, ed eventualmente il quoziente game, a dire come andrà a finire.

Ha preso il via, infine, anche il Gruppo Orchidea ed è stata la cinese Zheng Qinwen (testa di serie n.7) a piegare la croata Donna Vekic (n.10 del seeding) con il punteggio di 6-4 6-7 (6) 6-4.

