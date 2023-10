WTA Cluj-Napoca 2023: Ruse sogna il titolo in casa, in finale troverà Korpatsch

Saranno Elena-Gabriela Ruse e Tamara Korpatsch le due finaliste del torneo WTA di Cluj-Napoca. Sul cemento di casa la rumena torna a giocare una finale nel massimo circuito dopo oltre due anni; mentre per la tedesca si tratta di una prima volta in assoluto nell’ultimo atto di un torneo WTA.

Ruse sta vivendo un sogno in questa settimana. La numero 188 del mondo proverà a conquistare il suo secondo titolo, dopo quello vinto ad Amburgo nel luglio 2021 (nello stesso mese era arrivata la sconfitta a Palermo). La rumena si è imposta in semifinale nettamente sulla spagnola Rebeka Masarova con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco.

Nella prima semifinale c’è stato invece un derby tedesco, che ha visto il successo di Tamara Korpatsch su Eva Lys. La numero 105 della classifica mondiale ha battuto la connazionale in due set per 6-4 6-3 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Questo è il terzo precedente tra le due giocatrici e finora ha sempre vinto Ruse. Sarà comunque una finale molto aperta e dal pronostico incerto, dove a fare la differenza potrebbe essere la gestione delle emozioni, che saranno sicuramente tante per entrambe le giocatrici.

FOTO: LaPresse