WTA Cluj-Napoca 2023: Bogdan e Ruse accedono ai quarti, Burrage eliminata

È terminata poco fa un’altra giornata al WTA 250 di Cluj-Napoca 2023. Sul cemento indoor romeno si sono disputate oggi le ultime cinque sfide valide per gli ottavi di finale e le emozioni non sono mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Vittoria sudatissima per la padrona di casa Ana Bogdan: la nativa di Sinaia (n.5 del seeding) ha dovuto lottare per ben tre ore e 15 minuti contro la 17enne ceca Nikola Bartunkova, prima di imporsi in rimonta per 4-6 7-6(5) 7-5. Tutto più semplice invece per l’altra rumena Elena-Gabriela Ruse, che, dopo la vittoria di martedì al primo turno contro la statunitense Alycia Parks (n.2 del torneo), ha superato oggi l’ungherese Anna Bondar per 7-6(4) 6-2.

Restando in casa rumena, ha perso in tre set Jaqueline Cristian: la 25enne nata a Bucarest è andata sopra di un set contro la tedesca Eva Lys, si è procurata un match point nel secondo parziale (sul 5-4), ma poi l’ha sprecato e in seguito ha subito la rimonta della sua avversaria, che ha chiuso con il risultato finale di 2-6 7-5 6-2 dopo due ore e 38 minuti di gioco.

Negli altri incontri di giornata la tedesca Tamara Korpatsch ha battuto la britannica Jodie Burrage (testa di serie n.8) per 2-6 6-2 7-6(5) e, infine, la colombiana Emiliana Arango ha eliminato la svizzera Jil Teichmann con un doppio 6-3.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

E. Lys (GER) – J. Cristian (ROU) 2-6 7-5 6-2

T. Korpatsch (GER) – J. Burrage (GBR) (8) 2-6 6-2 7-6

A. Bogdan (ROU) (5) – N. Bartunkova (CZE) 4-6 7-6 7-5

E. Arango (COL) – J. Teichmann (SUI) 6-3 6-3

E-G. Ruse (ROU) – A. Bondar (HUN) 7-6 6-2

QUARTI DI FINALE

E. Lys (GER) – E. Makarova (RUS)

D. Snigur (UKR) – T. Korpatsch (GER)

A. Bogdan (ROU) (5) – R. Masarova (ESP) (4)

E. Arango (COL) – G. Ruse (ROU)

Foto: LaPresse