WTA Cluj-Napoca 2023, Tamara Korpatsch si impone in finale contro Ruse e vince il primo titolo in carriera

Fa festa Tamara Korpatsch al WTA 250 di Cluj-Napoca 2023. Sul cemento indoor rumeno, la tedesca (n.105 del ranking) disputa un’ottima finale contro la padrona di casa Elena Gabriela Ruse (n.188 del ranking) e conquista il titolo grazie a un 6-3 6-4 in un’ora e 50 minuti di gioco. Per la nativa di Amburgo, che da domani sarà la nuova numero 71 al mondo, si tratta del primo trionfo in carriera.

Pronti, via e Ruse vola subito sul 3-0 con due break di vantaggio. Korpatasch però non ci sta e si sblocca con il controbreak che vale l’1-3, poi tiene un ritmo alto e con altri cinque game consecutivi va incredibilmente a conquistare il primo set per 6-3.

Il secondo parziale ha un andamento diverso rispetto al primo. Dopo due game in cui le due tenniste tengono, nonostante qualche problema, i rispettivi turni di battuta, una serie di break e controbreak premia Korpatsch, che sale sul 3-2 e servizio, prima di allungare ulteriormente con altri due game di fila (5-2). Ruse non vuole mollare e prova a reagire in extremis, riuscendo ad accorciare anche fino al 4-5, ma poi la sua avversaria non trema nel momento chiave e chiude il match con il 6-4.

