Baseball, World Series MLB 2023: i Texas Rangers vincono gara-1 all’11° inning

Dopo una lunghissima ed estenuante lotta, i Texas Rangers conquistano per 6-5 al Globe Life Field gara-1 delle World Series MLB per il 2023. Serve l’11° inning ai padroni di casa per battere gli Arizona Diamondbacks, in una serie conclusiva del tutto particolare: è la terza volta in cui alle World Series vanno due team wild card, e le 174 vittorie combinate in entrata sono minimo storico per una stagione non accorciata. Nondimeno, è la prima volta dal 2016 senza Houston Astros o Los Angeles Dodgers. Per la franchigia texana è l’assalto al primo titolo, per quella di Phoenix al secondo.

Si comincia con Nathan Eovaldi contro Zac Gallen come lanciatori, ed è subito uno shock per i Diamondbacks, perché un doppio profondo a destra di Carter e un singolo tutto a sinistra di Garcia fanno sì che rispettivamente Seager e proprio Carter firmino l’immediato 2-0 a favore dei Rangers. La reazione ospite non si fa attendere nel terzo inning, ed è un triplo davvero perfido di Carroll a creare le premesse per il 2-2, firmato da Thomas e Longoria. Poco dopo è Carroll a sfruttare una situazione favorevole per ribaltare la situazione: 3-2 Diamondbacks.

Per i Rangers le cose sembrerebbero rasserenarsi nella parte bassa: si riempiono le basi e il 3-3 è di Seager sulla base su ball guadagnata da Garver. L’occasione di fare punti è però sprecata, e Tommy Pham, nel quarto, manda per aria il primo fuoricampo della serie: 4-3 Diamondbacks, che diventa 5-3 quando Marte sfiora un’altra palla oltre il limite del campo nella quinta ripresa. Rimane comunque un doppio, e tanto basta perché Perdomo finisca il giro del diamante.

Tutti i sostituti di Eovaldi riescono a contenere l’attacco di Arizona, mentre Texas le prova tutte per recuperare quantomeno fino alla parità. Quando, nel (teorico) ultimo inning, è il momento di Sewald sul monte, è proprio quest’ultima eventualità che si verifica: il giro di mazza di Seager (alla sesta maggior velocità stagionale, oltre 180 km/h) finisce lontanissimo, fin quasi nella parte alta delle tribune, e con Taveras già in prima questo significa 5-5, dunque extra inning. Leclerc diventa il closer dei Rangers, mentre dall’altra parte a Sewald succedono prima Nelson e poi Castro. Proprio lui si ritrova a subire il walk-off di Garcia in formato solo homer: 6-5 e Rangers vittoriosi.

Foto: Dorti / Shutterstock.com