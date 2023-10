Nuova Zelanda-Sudafrica oggi in tv, orario Finale Mondiali rugby 2023: programma, streaming, formazioni

Dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Argentina per 26-23 nella finale per il terzo posto, la Coppa del Mondo 2023 di rugby, in corso in Francia, oggi, sabato 28 ottobre, alle ore 21.00, vedrà disputarsi l’ultimo atto della seconda fase ad eliminazione diretta con la finale tra la Nuova Zelanda ed il Sudafrica.

La Nuova Zelanda nella Pool A ha chiuso al secondo posto per via della sconfitta patita contro la Francia, poi ai quarti ha battuto l’Irlanda ed in semifinale l’Argentina, mentre il Sudafrica ha terminato la Pool B in seconda piazza a causa della battuta d’arresto subita per mano dell’Irlanda, ma poi ha superato la Francia ai quarti e l’Inghilterra in semifinale, in entrambi i casi di un solo punto.

La diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’ultimo atto del torneo iridato di rugby tra Nuova Zelanda e Sudafrica.

CALENDARIO NUOVA ZELANDA-SUDAFRICA MONDIALI RUGBY

Finale, sabato 28 ottobre – Stade de France

Ore 21.00: Nuova Zelanda-Sudafrica – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena.

PROGRAMMA NUOVA ZELANDA-SUDAFRICA MONDIALI RUGBY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI NUOVA ZELANDA-SUDAFRICA

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett; 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Jordie Barrett, 11 Mark Tele’a; 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith; 1 Ethan de Groot, 2 Codie Taylor, 3 Tyrel Lomax; 4 Brodie Retallick, 5 Scott Barrett; 6 Shannon Frizell, 7 Sam Cane (C), 8 Ardie Savea. A disposizione: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Tamaiti Williams, 18 Nepo Laulala, 19 Samuel Whitelock, 20 Dalton Papali’i, 21 Finlay Christie, 22 Damian McKenzie, 23 Anton Lienert-Brown.

Sudafrica: 15 Damian Willemse; 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Cheslin Kolbe; 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk; 1 Steven Kitshoff, 2 Mbongeni Mbonambi, 3 Frans Malherbe; 4 Eben Etzebeth, 5 Franco Mostert; 6 Siya Kolisi (C), 7 Pieter-Steph Du Toit, 8 Duane Vermeulen. A disposizione: 16 Deon Fourie, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19 Jean Kleyn, 20 RG Snyman, 21 Kwagga Smith, 22 Jasper Wiese, 23 Willie Le Roux.

