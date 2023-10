World Series MLB 2023: Arizona Diamondbacks travolgenti in gara-2, serie in parità

Al Globe City Field di Arlington gara-2 delle World Series è quanto di più diverso si potrebbe immaginare rispetto a gara-1. Innanzitutto per il risultato, 9-1, e poi perché a vincere stavolta sono gli Arizona Diamondbacks, travolgenti soprattutto nel finale sui Texas Rangers. La serie ora si sposta dalle parti di Phoenix, con la teorica possibilità per coloro che saranno i padroni di casa di mettere a segno un trittico di vittorie dal sapore storico. Una certezza c’è: avremo una gara-5.

Jordan Montgomery è il partente per Texas, la risposta per Arizona è affidata a Merrill Kelly. Nei primi tre inning, pur senza realizzazioni, si fanno vedere di più i Diamondbacks, che cadono in un doppio gioco nel secondo e portano vanamente Thomas in terza nel terzo. Nel quarto arriva il meritato vantaggio: prima fuoricampo di Moreno, poi singolo tutto a sinistra di Gurriel che manda Pham, già in seconda, a siglare il 2-0.

Ci mettono un po’ i Rangers a reagire, ma è il quinto inning quello chiave, con l’home run di Garver che manda la palla tra i tifosi a sinistra. Nulla, però, può fermare oggi i Diamondbacks. Nel settimo un singolo a sinistra rasoterra di Longoria non trattenuto da Jung è il via libera per Thomas; Carroll va dalla stessa parte per dare modo proprio a Longoria di siglare il 4-1.

Nell’ottavo, con le basi piene, Marte (che sigla il record di 18 incontri consecutivi in postseason con almeno un arrivo in base) concretizza il 6-1 con il singolo che porta a casa Rivera e Pham; quello successivo di Carroll è utile per il 7-1 di Perdomo. Gli ultimi due punti arrivano nella nona ripresa sotto la spinta di un singolo di Rivero che vale i citati RBI. La performance opposta delle due squadre è tutta qui: Diamondbacks 16 valide, Rangers 4.

